Bakırköy’de ‘Hayır’ standına saldırı: ‘İndirin bunları’

Bakırköy’de bir kişi, referandum için ‘Hayır’ kampanyası yürüyen kadınlara “İndirin bunları” diyerek saldırdı.

Bağırarak kadınların yanına gelen kişiye yanındakiler engel olmaya çalışsa da, yatıştırılmakta güçlük çeken kişi bir kadının üzerine yürüyüp bildiri tutan eline vurdu.

Daha sonra stantta görevli başka bir kişi de saldırgana elindeki dövizlerle vurdu. Bunun üzerine saldırganın da aralarında bulunduğu altı yedi kişinin saldırısına uğrarken, iki grup arasında arbede çıktı.

Saldırganlar arasında bulunan bir genç ise, “Niye vuruyorsunuz?” diye tepki gösteren kadına “Vururuz abla” diye yanıt verdi.

Saldırının ardından Özgürlük Meydanı’nda toplanan grup “Faşizme karşı omuz omuza” diye slogan attı.

‘Standın önünden geçerken küfür etti’

‘Hayır’ standında bulunan bir kadın ise, saldırganın standın önünden birkaç kez geçtiğini ve geçerken küfür ettiğini belirterek, yaşananları şöyle anlattı: “Bunlar bize her yerde saldırıyor. Darp ediliyoruz. Bu ilk olay değil. Geçen gün de metro istasyonunun önünde saldırdılar. Sürekli bir şey halindeyiz, tedirginlik. Zannediyorum bunlar kaybedeceklerini anladılar başka neden bulamiyorum. Pankartlara, bize saldırıyorlar, arkaya çekip dövmeye kalkıyorlar. Biz kimseye saldırmıyoruz sloganımızı atıyoruz, müziğimizi çalıyoruz, partimiz için çalışıyoruz. Kimseye hakaret ettiğimiz yok. Onlar bize küfür ediyor, hakaret ediyor, darp etmeye çalışıyor. “