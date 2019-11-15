Bakırköy’de biri çocuk üç kişin cansız bedeni bulundu, siyanür şüphesi var

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde biri çocuk üç kişinin cansız bedeni bulundu. AFAD ekiplerinin dairede yaptığı incilemede gözlenen kokunun siyanür kaynaklı olduğu tespit edildi.

Fotoğraf: DHA



Bu sabah 06.45’te yaşanan olayda apartman sakinleri, dairenin açık olan kapısı önünde, anne Zübeyde Delen (38)’in cansız bedenini görüp, polisi aradı. Olay yerine giden polis bina ve çevresinde önlem alırken, AFAD (KBRN) ekipleri de inceleme için eve girdi. Ekipler evin salonunda, Kapalıçarşı’da kuyumcu olan Bahattin Delen (38) ile çiftin altı yaşındaki oğulları Ali’nin cansız bedenini buldu.

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Yapılan incelemede bir odada siyanür bulundu. Araştırmalar sonunda annenin, siyanürden zehirlenmeye başladığı anda can havliyle yardım istemek için daire kapısını açtığı ancak aynı yerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Bakırköy kaymakamlığının açıklaması şöyle: “15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45’te 155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, (Z.D), (B.D) ve (A.D) isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır. Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.”