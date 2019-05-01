Bakırköy’de binlerce kişi 1 Mayıs’ı kutladı

İstanbul’da Bakırköy ilçesindeki pazar alanında toplanan binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü taleplerini dile getirerek kutladı.

Fotoğraflar: DHA

Valilik, bu yıl da Taksim Meydanı’nda kutlama izni vermezken, DİSK ve KESK öncülüğündeki gruplar öğlen saatlerine doğru pazar alanının çevresindeki caddelerde toplanmaya başladı.

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Türkiye Gazeteciler Sendikası üyeleri de alandaydı…

Ajansların aktardığına göre, sendikalar, çeşitli platformlar ve siyasi partilerin üyeleri, ellerinde flama ve pankartlar taşıdı. Alana yürüyen grupların önünde 1 Mayıs çelengi yer aldı. Güvenlik noktalarından geçen gruplar, sloganlar atarak alana doğru hareket etti.

Güvenlik noktalarında bazı flamalarda bulunan sert plastiklerle alana girilmesine izin verilmedi. Daha sonra kortej, ikinci arama noktasından da geçerek alana girdi.

HDP’li grup, açlık grevlerine dikkat çekti.

Şanlıurfa’da 1 Mayıs kutlamasına katılacak işçileri taşıyan minibüsün kaza yapması üzerine beş kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle konserler iptal edildi.

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Antikapitalist Müslümanlar grubu da Fatih’te ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kılmalarının ardından Bakırköy’e gitti. Kutlamalar sırasında platforma çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kalabalığa “Alın terinizin, emeğinizin bayramı kutlu olsun” sözleriyle seslendi.

