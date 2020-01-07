Bakırköy’de aracıyla yayaları ezmeye çalışan adamın tahliyesine itiraz reddedildi

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde kız arkadaşıyla tartışmasının ardından aracını yayaların üzerine süren 22 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen’in tahliye edilmesine, Bakırköy başsavcılığının yaptığı itiraz, reddedildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bakırköy’de 2 Ekim 2018 tarihinde bir alışveriş merkezinin önünde lüks cipini yayaların üzerine sürerek dokuz kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan ve 15 aydır tutuklu bulunan sanık Görkem Sertaç Göçmen, dün çıktığı Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve müşteki avukatlar Göçmen’in tahliye kararına itiraz etti.

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Başsavcılığın itirazını değerlendiren bir üst mahkeme olan Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi, delillerin büyük oranda toplandığını, sanığın sabit ikametgahta olduğu için kaçma şüphesi olmadığını ve tutuklanmadan beklenen faydanın sağlandığını gerekçe göstererek savcılığın ve şikayetçi avukatların tahliye kararına olan itirazlarını reddetti.