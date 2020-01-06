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Yaramazlara biraz batar!

Bakırköy’de aracıyla yayaları ezmeye çalışan adama tahliye

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde kız arkadaşıyla tartışmasının ardından aracını yayaların üzerine süren 22 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Caddesi’nde 2 Ekim 2018’de aracında kız arkadaşını darp eden Göçmen’e çevredekiler tepki göstermiş, çıkan tartışmada Sertaç aracını kaldırıma çıkararak yayaları yaralamıştı. Göçmen, bir gün sonra tutuklanmıştı.

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Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Göçmen, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Göçmen’in tahliye edilmesine hükmetti.

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