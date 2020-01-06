Bakırköy’de aracıyla yayaları ezmeye çalışan adama tahliye

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde kız arkadaşıyla tartışmasının ardından aracını yayaların üzerine süren 22 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi.
İstanbul Caddesi’nde 2 Ekim 2018’de aracında kız arkadaşını darp eden Göçmen’e çevredekiler tepki göstermiş, çıkan tartışmada Sertaç aracını kaldırıma çıkararak yayaları yaralamıştı. Göçmen, bir gün sonra tutuklanmıştı.
Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Göçmen, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Göçmen’in tahliye edilmesine hükmetti.