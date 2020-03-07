Bakırköy savcılığı: Barış Pehlivan cezaevinde darp edilmedi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın cezaevinde görevliler tarafından darp edildiğine dair haberleri yalanladı.

Fotoğraf: DHA

Pehlivan, sitenin haber müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç, sitede yayınlanan bir MİT haberi nedeniyle tutuklanmıştı. Odatv, Pehlivan’ın cezaevinde darp edildiği, bu nedenle suç duyurusunda bulunacağı yönünde bir haber yayınlanmıştı.

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Başsavcılığın konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle: “Bugün bazı medya organlarında ‘Silivri Cezaevi’nde bir gardiyanın Barış Pehlivan’ın sırtına vurarak darp ettiği’ iddiası üzerine Silivri Cezaevi Savcılığımız tarafından olay incelenmiştir. Yapılan incelemeler ve kamera görüntülerinin izlenmesi sonucunda haberlerdeki iddiaların asılsız olduğu, tutuklu Barış Pehlivan’ın infaz koruma memurları tarafından hiçbir şekilde darp edilmediği, sözlü ya da fiili kötü muamelede bulunulmadığı tespit edilmiştir. Tutuklu Barış Pehlivan veya avukatları tarafından cezaevi idaresine, cezaevi savcılığına bu konuda sözlü, yazılı herhangi bir müracaat olmamıştır.”