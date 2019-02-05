Bakırköy sahil yolunda otomobil yarışı: Bir kişi hayatını kaybetti

İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki sahil yolunda makas atarak yarışan araçlar nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi araçtan fırlayarak hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Kaza saat 16.00 sıralarında Sirkeci istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yarışan iki araç kazaya neden oldu. Kazada önce bariyerlere ardından da taksiye çarpan araçtaki dört kişiden ikisi yaralandı.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan Julia İnanc’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İHA’nın aktardığına göre, İnanc kaza sırasında otomobilden dışarıya savruldu.

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Araçta bulunan diğer kişi ise yaralı olarak Bakırköy Sadi Konuk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Sirkeci istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

