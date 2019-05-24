Bakırköy belediye başkanına ‘yaralama’dan 10 ay hapis

CHP’li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve yedi kişi hakkında, Bakırköyspor Vakfı binasının yıkımı sırasında yaşanan olaylardan dolayı açılan ceza davasında mahkeme, Kerimoğlu’na ‘kasten yaralama’ suçundan 10 ay hapis cezası verdi, ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Bülent Kerimoğlu. Fotoğraf: Bakırköy Belediyesi

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Bülent Kerimoğlu’nun avukatı Mete Menekşe şöyle konuştu: “Taraflar arasında öncesinde husumet vardır. Yıkım sırasında da müştekiler barikat kurup polisi içeri almayıp olay çıkarmışlardır. Bu nedenle kasıtlı olarak olaya zemin hazırlanmıştır. Müvekkilimin müştekilere karşı bir fiili yoktur. İtiş kakış sırasında müvekkilimin ceketinin üzerinde olduğu sabittir. Somut hiçbir delil yoktur. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz” dedi.

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Mahkeme, Bülent Kerimoğlu’nun ‘tehdit’ suçundan beraatine, ‘hakaret’ suçundan da hakaretin karşılıklı olması nedeniyle ceza vermekten vazgeçilmesine hükmederken, Bülent Kerimoğlu’nun, müştekiler Mehmet Şeref Baran, Serhat Varan ve Yalçın Tokdemir’e karşı ‘kasten yaralama’ suçundan beraatine karar verdi.

Ancak mahkeme, Bülent Kerimoğlu hakkında müşteki Alper İnanç’a karşı ‘kasten yaralama’ suçundan 4 ay hapis cezası vermekle kalmadı, ‘kamu görevlisi olan sanığın sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle gerçekleştirdiği anlaşıldığından’ cezayı 6 aya çıkardı.

Mahkeme, daha sonra sanığın duruşmada gözlemlenen olumlu tutum ve davranışları lehine indirim yaparak cezayı 5 aya düşürdü. Mahkeme, son olarak sanığın sabıkasız oluşu ve bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Bülent Kerimoğlu ayrıca Müşteki Yunus Çiçi’ye karşı ‘kasten yaralama’ suçundan yine aynı gerekçelerle 5 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Kerimoğlu’nun korumaları Özcan Şentürk de ‘kasten yaralama’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılırken, diğer koruma Zeynal Öncü ise müşteki aynı suçtan verilen toplam 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, her ikisine verilen hapis cezaları da ertelendi. Diğer sanıkların da tüm suçlardan beraatine karar verildi.

Bakırköyspor yıkımındaki arbede

Bakırköy Spor Vakfı binası ve sosyal tesislerinin kaçak inşaat olması sebebiyle Bakırköy Belediyesi tarafından 12 Aralık 2017’de yıkılması ve bu sırada bir işçinin hayatını kaybetmesi üzerine olay yerine giden Bakırköy belediye başkanı Bülent Kerimoğlu ile vakfın işletmecileri arasında tartışma çıktı. Korumalar ve zabıtaların da bulunduğu tartışma, arbedeye dönüşünce her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheli Bülent Kerimoğlu’nun ‘basit yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 3.5 yıldan 13.5 yıla kadar hapsi, yedi şüphelinin de basit yaralama suçundan 2.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

Bakırköyspor Vakfı binasının yıkımı, 2017. Fotoğraf: DHA (Arşiv)