Bakırköy Adliyesi’nde ‘corona’: Bazı hakimler ve personele idari izin

ALİ YILMAZ

Bakırköy Adalet Komisyonu, bir yazıişleri müdüründe corona virüsü tespit edilmesi nedeniyle dört mahkemenin hakimleri ve personelinin yanısıra bir icra müdürlüğü personelinin 14 gün boyunca idari izinli sayılmasına karar verdi. Komisyon, ilgili bölümlerin karantinaya alınmasını ve dört hakim ve söz konusu personelin derhal bir sağlık kuruluşuna başvurmasını istedi.

Bakırköy Başsavcısı Sırrı Topluyıldız’ın da bulunduğu dört kişilik komisyon bugün bir dizi karar aldı. Komisyon kararında, N.G. adlı yazıişleri müdüründe corona virüs tespit edildiği kaydedildi.

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Dört mahkemenin hakimi de var

Bu nedenle 5. Sulh Hukuk, 10. Sulh Hukuk, 2. Sulh Ceza Hakimliği ve 34. Asliye Ceza Mahkemesi’nin hakimleri ve idari personelinin yanısıra Bakırköy 10. İcra Müdürlüğü’nün tüm personelinin 26 Mart itibariyle 14 gün boyunca idari izinli sayıldı.

Karantina ve ‘Hastaneye gidin’ talimatı

Kararda, “Bu mahkemelerin çalıştığı ilgili bölümlerin karantinaya alınmasına (…) ilgili tüm hakim ve personelin bağlı bulunduğu ilçe sağlık müdürlüklerine müracaat ederek, ilgili sağlık kuruluşlarının talimatları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğinin bildirilmesine…” dendi.