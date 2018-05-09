Bakıcı serbest: Oyuncu Özpirinçci’nin istismara uğrayan yeğeninde yara izleri belirlendi

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Özge Özpirinçci’nin bakıcının istismarına uğrayan iki yaşındaki yeğeninin kürek kemiği, boyun ve dudak bölgelerinde yara izleri olduğunu açıkladı. Gözaltına alınan bakıcı ise yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldı.

Özpirinçci Twitter’dan “İki yaşındaki yeğenimin bakıcısı tarafından istismara uğradığı kamera görüntülerinden ortaya çıktı ve bakıcı kaçtı! Lütfen onu bulmamıza yardımcı olun. Bu kadının acilen yargı önüne çıkarılması gerekiyor!” diye yazmıştı.

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Hatice ismini kullanan ve pasaportunda Özbekistan vatandaşı olduğu anlaşılan 28 yaşındaki bakıcı Zurafo Ergasheva gözaltına alınmış, Ergasheva’nın çalışma ve oturma izni olmadığı anlaşılmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, mağdur çocuğun kürek kemiği, boyun ve dudak bölgelerinde yara izleri olduğu belirtildi.

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Ergasheva’nın savunmasında özetle, ‘çocuğa karşı kötü muamelede bulunma kastıyla hareket etmediğini, davranışlarının şiddet kastı taşımadığını’ beyan ettiğini aktaran savcılık, aynı gün gözaltına alınan Ergasheva’nın eşi M. Tuychiyev’in ise savunmasında özetle, ‘şikayetçi H.H.T.’ye eşini işten çıkardığı için sitem içerikli bir SMS gönderdiğini, kesinlikle tehdit kastıyla davranmadığını’ beyan ettiğini kaydetti.

Her iki şüphelinin, dün adliyeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, bakıcı Ergasheva’nın yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldığı belirtildi. M. Tuychiyev’in de serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, her iki şüpheli hakkında, A.B.T. ve annesi H.H.T.’ye yönelik suç teşkil edebilecek eylemlerinin önlenmesi amacıyla aile mahkemesine başvurularak talepte bulunulduğu ifade edildi.