Bakaya diye kesilen para cezalarını ödemeyen vicdani retçiye dava açıldı

Vicdani retçi Burak Özgüner hakkında bakaya olması gerekçe gösterilerek kesilen para cezalarını ödemediği için dava açıldı.

Bianet’ten Ekin Karaca’nın haberine göre Özgüner’e Konya’ya bağlı Akören kaymakamlığınca 27 Temmuz 2017 ile 24 Ocak 2018 arasında toplam üç kez 1486 lira (toplam 4 bin 458 lira) para cezası kesildi.

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Bu cezaları ödemeyi reddeden Özgüner, vicdani ret hakkının tanınması için 10 Ocak 2018’de Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

AYM Özgüner hakkında kararını henüz vermezken, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Özgüner’in altı ay 23 gün bakaya kaldığı ifade edilerek gerekli tebliğlerde bulunulmasına karşın askere sevkini yaptırmadığı belirtildi.

‘Bakaya değil vicdani retçiyim’

Üst üste para cezası kesilmesinin hukuki olmadığını savunan Özgüner ise Vicdani Ret Derneği’nin de muhtemelen sürece dahil olacağını belirtti.

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Özgüner şunları söyledi: “İddianamede ‘bakaya’ olduğum iddiası var. Duruşmada bakaya olmadığımı, vicdani retçi olduğumu, idari para cezalarına itiraz ettiğimi, dosyamın AYM’de olduğunu ve vicdanî retçilerin gündelik hayatta maruz bırakıldığı zorluklar nedeniyle asıl benim mağdur olduğumu söyleyeceğim. Ayrıca mahkemeye Anayasa ile sözde güvence altında olan ‘din ve vicdan hürriyeti’ hatırlatmasında bulunacağım.”