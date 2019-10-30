Bakanlıktan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

İstanbul Boğazı’na dair yeni hazırlanan bir kanun tasarısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile dört ilçe belediyelerinin yetkilerinin Cumhurbaşkanlığı’nın atamasıyla belirlenecek bir kurula devredileceği bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü ve BirGün gazetelerinde yer alan habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Boğaziçi Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik için 28 maddelik bir kanun teklifi hazırladı.

Reklam

Kanun teklifinde en çok dikkat çeken nokta, boğazlardaki yetkinin İBB’den alınarak, tüm üyelerini Cumhurbaşkanlığı’nın atayacağı Boğaziçi Başkanlığı’na devredilecek olması. Başkanlığa devredilen yetkiler arasında boğazdaki imar ve cins değişikliklerinin belirlenmesi de var.

Tasarıdan öne çıkan bazı noktalar şöyle:

*İmarda yetkili olan Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu, Boğaziçi İmar İdare Heyeti ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü kaldırılacak. Müdürlük İBB’nin denetiminde. Kaldırılan kurumların yerine Boğaziçi Başkanlığı ile Boğaziçi Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Düzenleme Kurulları gelecek.

Reklam

*İki ayrı kurulun üyelerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan atayacak. Boğaziçi Başkanlığı’na, boğazlarda parselasyon planı, arazi düzenlemesi trampa, kamulaştırma, ihdas, alan düzeltme, cins değişikliği, taksim, terk yetkisi verilecek.

*’Siluet geçiş alanları’ yoluyla Boğaziçi sayılan yerler genişletiliyor. Boğaziçi su yolları, dolgu alanları, sahil şeridinde veya gerisinde kalan su yolları da ekleniyor.

*Bekçi kulübesi, büfe, çay ocağı ile sınırlı olan yapılaşma izni kafeterya ile açık sosyal, kültürel ve spor tesisleri de eklenerek genişletiliyor.

*Orman statüsünü belirleme yetkisi de Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu’ndan alınıyor. Tahsis ve kullanım hakkı da içinde belediye temsilcilerinin de yer aldığı Boğaziçi İmar İdare Heyeti yerine Tarım ve Orman Bakanlığı’nca kararlaştırılacak.

*İmar planında yeşil alan belirleme yetkisi de belediyeden alınarak Boğaziçi Başkanlığı’na bırakılıyor.

*İBB’ye ait olan bölgedeki yapıların denetimi yetkisi de Boğaziçi başkanlığı ile ilçe belediyelerine bırakılıyor.