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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlıktan yeni genelge: Park ve bahçelerde kurallar belirlendi

İçişleri Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe gibi işyerleri ile park, piknik alanları, mesire yerleri ve giyim pazarlarıyla ilgili genelge yayımladı.

Fotoğraf: AA

AA’da yer alan habere göre, lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, lokaller 1 Haziran’dan itibaren saat 22.00’ye kadar hizmet verecek.

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Park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar da 1 Haziran’dan itibaren kullanılabilecek. Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmeler de aynı tarihten itibaren saat 22.00’ye kadar, spor merkezleri/tesisler 00:00’a kadar hizmet vermeye başlayacak.

1 Haziran’da hizmete başlayacak umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, iskambil, okey, tavla oynanamayacak, nargile satışları yapılamayacak.

Park/bahçe, rekreasyon, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (mangal yapmak hariç) 1 Haziran’da başlanacak.

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Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amaçlı canlı müzik faaliyetleri yapılamayacak.

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