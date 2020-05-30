Bakanlıktan yeni genelge: Park ve bahçelerde kurallar belirlendi

İçişleri Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe gibi işyerleri ile park, piknik alanları, mesire yerleri ve giyim pazarlarıyla ilgili genelge yayımladı.
AA’da yer alan habere göre, lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, lokaller 1 Haziran’dan itibaren saat 22.00’ye kadar hizmet verecek.
Park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar da 1 Haziran’dan itibaren kullanılabilecek. Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmeler de aynı tarihten itibaren saat 22.00’ye kadar, spor merkezleri/tesisler 00:00’a kadar hizmet vermeye başlayacak.
1 Haziran’da hizmete başlayacak umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, iskambil, okey, tavla oynanamayacak, nargile satışları yapılamayacak.
Park/bahçe, rekreasyon, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (mangal yapmak hariç) 1 Haziran’da başlanacak.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amaçlı canlı müzik faaliyetleri yapılamayacak.