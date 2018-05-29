Bakanlıktan ‘UBER’e yaptırım: Araç sahibine belge iptaliyle iki yıl yasak

‘Korsan taşımacılık’ yapanlara ağır cezalar geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, ‘korsan taşımacılık’ yapan araç sahibinin, yolcu taşımacılığı için aldığı ‘D2’ belgesi iptal edilecek. Belge, iki yıl boyunca kullanılamayacak.

Resmi Gazete’nin 25 Mayıs tarihli sayısında Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle ilgili Başbakan Binali Yıldırım’ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanlığı’na talimat verdiği belirtildi.

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Taşıtını çeşitli internet uygulamalarına kullandıran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde, karşılaşacakları yaptırımların yer aldığı bir mevzuat düzenlemesi yapıldı.

Değişiklik maddesinde, karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilecek.

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Buna göre, yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarma, tekrarı durumunda ise belge iptali ve iki yıl yasaklanmaya varacak idari işlemlerin uygulanması sağlandı.

Yeni düzenlemeyle taşıtlarını yasa dışı olarak tabir edilen akıllı telefonlar için üretilen taksi uygulamaları için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek. Bu uyarılar 3 bin lira yatırılarak kaldırılabilecek. Bir yıl içinde iki defa aynı ihlali yaptıkları tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti iki yıl boyunca yapmaları yasaklanacak.