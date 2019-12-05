Bakanlıktan Sayıştay’a denetim: Bula bula ufak tefek 12 hata bulabildi

Sayıştay’ın 2018 hesaplarının dış denetimini yapmak üzere görevlendirilen İçişleri Bakanlığı müfettişleri 12 işlemde ‘kaşe, mühür ve belge örneği eksikliği’ gibi hatalar buldu. Sayıştay merkezi yönetime ilişkin 2018’deki denetimlerinde 8 bin 240 hatalı işlem bulmuştu.

Fotoğraf: DHA

Dünkü oturumda Meclis gündemine getirilen müfettiş raporunun 26 Temmuz’da tamamlandığı belirtildi.

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Raporda Sayıştay’a tahsis edilen ödenekler kapsamında yapılan harcamalar ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak bu ödeneklerin kullanımı sırasında düzenlenen harcama belgelerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olduğu, kamu kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanıldığı, harcamaları gösteren mali tabloların güvenilir ve doğru olduğu tespitleri yapıldı.

Raporda, müfettişlerin harcama belgelerinin incelenmesi sırasında bazı eksiklerle karşılaştığı ifade edildi.

Sayıştay üst yönetimi ise gerekli tedbirlerin alınacağı belirtti.

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Müfettişlerden 12 tespit

Raporda yer alan 12 tespit şöyle:

“*İhale üzerine kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektuplarının, ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilmeyip birimde tutulduğu; ayrıca, saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine gönderilen teminat mektuplarının kayıt altına alınması ile ilgili alındı belgesinin bir örneğinin ihale işlem dosyasına konulmadığı,

*İhale işlem dosyalarına konulan ve ödeme emrine bağlanan belgelerin asıllarının ya da mevzuatına uygun olarak onaylanan nüshalarının konulmadığı,

*Bazı ihalelere esas hazırlanan teknik şartnameler ile yaklaşık maliyet hesap cetvellerinin konu içerikleri birden fazla uzmanlık gerektirdiği halde tek personel hazırlandığının görüldüğü,

*Ön mali kontrol inceleme formunun sadece son sayfasının imzalı olduğu, inceleme formunun diğer sayfalarında paraf bulunmadığı; ayrıca inceleme formunun aslının ödeme emrine bağlandığı için fotokopisinin ihale işlem dosyasına konulduğu belirtilerek, ön mali kontrol formunun aslının ya da idare onaylı suretinin dosyasına eklenmesi ve her sayfasının paraflanması gerektiği,

*Hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenen bazı ödeme emri belgelerinin ekinde, ihale konusu işi tamamladıktan sonra ödeme talebinde bulunan yüklenicinin dilekçelerinde yalnızca şirket kaşesi, IBAN numarası ve imza bulunduğu; ancak adı-soyadı olmadığı ve imza atan kişinin şirketi temsil ettiğine dair belgenin dilekçeye eklenmediği,

*Kütüphane yönlendirme kurulunca belirlenen kitapların alınması işleri ile ilgili oluşturulan komisyondaki dört kişinin imzasının bulunduğu, lakin bu dört kişiden sadece birinin adı-soyadının yazılı olduğu belirtilerek, resmi belgede imzaları bulunan kişilerin ad ve soyadlarının yazılması konusunda daha hassas davranılması gerektiği,

*Damacana içme suyu alımı işinde faturanın kaşesiz ve imzasız olduğu,

*Telefon faturası ödemesinde, faturanın üzerine idarece ‘görüşmeler resmidir’ kaşesinin basılmadığı,

*Yurtiçi görev yolluğu ile ilgili olarak yolluk bildiriminin mahalline dönüş tarihinden itibaren bir ay süre zarfında harcırah beyannameleri ile eki evrakların ilgili dairesine tevdii edilmediği,

*Yurtdışı ve yurtiçi geçici yolluk bildiriminin ekine konulan ve konaklama harcamalarını gösterir belgelerde (faturalarda) düzenleyen firma tarafından faturanın kaşelenip imza edilmediği,

*Tedavi giderleri ödemelerinde faturaların arkasına ‘Ödenmesi uygundur.’ ibaresinin yazılmadığı, bu hususta ayrı form düzenlendiği belirtilerek, yürürlükteki yönergeye uygun olarak faturaların arkasına ‘Ödenmesi uygundur.’ kaşesinin basılması gerektiği,

*Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla onay alınarak mihmandar görevlendirildiği, ancak alınan onayda davetli ve misafir sayılarının yer almadığı…”