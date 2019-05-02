Bakanlıktan ‘metro gelirleri’ açıklaması: Artık tüm gelir belediyelere kalacak

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı üzerine gündeme gelen ‘Belediyelerin metro gelirlerine el konularak belediyelerin çalışamaz hale getirileceği’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Fotoğraf: İBB

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu değişiklik ile belediyelerin kendi bütçe imkanlarıyla yapmaları mümkün olmayan yüksek bedelli metro yatırımlarına kavuşacağı iddia edildi.

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Açıklamada, kent içi ulaşım sistemlerinin yapımının belediyelerin sorumluluğunda bulunmasına rağmen, 2010 yılında yürürlüğe giren KHK değişikliğiyle yatırım tutarı belediye tarafından geri ödenmek üzere devam eden metro projelerinin bir kısmının Ulaştırma Bakanlığı’nca yaptırılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

‘Geri ödeme, ayrılacak payların yüzde 5’inin kesilmesiyle sağlanacak’

Açıklamada, Cumhurbaşkanı kararıyla getirilen değişiklikle metro gelirlerinin tamamının belediyelere kalmasının sağlandığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi: “Değişiklik öncesinde metro yatırımları bakanlıkça gerçekleştirilmekte, işletilmek üzere belediyeye devredilmekte, metro brüt geliri Hazine hesaplarında toplanmakta, bunun yüzde 15’i Hazine’ye, geri kalanının Belediye’ye aktarılması öngörülmekteydi. Geri ödeme tamamlanana kadar geçen süre boyunca işletmenin ve gelirlerinin Hazine tarafından kontrol altında tutulması ve metro brüt geliri üzerinde fazladan hesap hareketi gerçekleştirilmesi gerekmekteydi.

Yeni düzenlemeyle ise metro gelirlerinin tamamı belediyeye kalmaktadır. Kanun ve devir protokollerinde daha önce belirlenmiş olan metro yatırımının geri ödemesi hususu, belediyenin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5 gibi bir oranının kesilmesi suretiyle karşılanmaya çalışılmaktadır. Yatırım tutarının büyüklüğü dikkate alındığında tahsilat uzun yıllara yayılmakta ancak vatandaşın bir an önce yatırımdan faydalanmaya başlaması sağlanmaktadır.”