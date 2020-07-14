Bakanlıktan ‘Martı’ düzenlemesi: Sonuçta yolcu taşıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kullanımı artan scooter’larla (Martı) ilgili düzenlemenin yolda olduğunu belirterek “Sonuçta yolcu taşıyorlar. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde düzenleme şart oluyor” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Hürriyet’ten Emre Eser’in haberine göre, Botan (Beğendik) Köprüsü’nün açılışı için Bitlis’te bulunan Bakan Karaismailoğlu bisiklet ve scooter kullanımının arttığına dikkat çekti.

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Karaismailoğlu şunları söyledi: “Son dönemde scooter (martı) kullanımı çok arttı. Dikkatimizi çekiyor. Bu güzel bir şey. Ancak onlarla ilgili beyin jimnastiği yapıyoruz. Ama nasıl olacağı netleşmedi. Mutlaka bir düzenleme gelecek. Sonuçta yolcu taşıyorlar. ‘Ben vergi veriyorum’ demekle olmuyor. İşin içine yolcu taşımacılığı girdiğinde, trafiğe çıkma girdiğinde yapılması gereken bazı şeyler var.”

‘Bisiklete olan ilginin artması olumlu’

Bisiklet kullanımındaki artışı da çok olumlu karşıladıklarını söyleyen Karaismailoğlu, ilginin artması için çeşitli uygulamalar yaptıklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Bisikleti özendirmek için yeni yatırım ve teşvikler devam edecek. Teşvik modellerinde yeni uygulamalara da gidilebilir. İnsanların daha fazla bisiklet kullanması şehirlere büyük fayda sağlıyor.”