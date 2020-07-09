Bakanlıktan koruma altındaki dağ keçilerini avlatmak için ihale

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli’de dağ keçilerini avlatmak için ihale açtı.

Fotoğraf: Independent Türkçe

Cumhuriyet’ten Kaynan Ayhan’ın haberine göre Tunceli’nin Aliboğazı ve Salördek bölgesinde beş, Darıkent ve Gökçek bölgesinde beş, Büyükyurt ve Çıralı bölgesinde beş, Derindere ve Kocatepe bölgesinde iki olmak üzere toplamda 17 dağ keçisinin avlanmasının planlandığı ihale, 13 Temmuz günü düzenlenecek.

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Munzur Koruma Kurulu Sözcüsü Hasan Şen, çengel boynuzlu dağ keçilerinin neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatıp şöyle konuştu: “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne (Bern Sözleşmesi) göre ilimiz coğrafyasında bulunan çengel boynuzlu dağ keçileri ve bezuvarlar nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve kesin olarak koruma altına alınması gereken hayvan (fauna) türleri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de görülen çengel boynuzlu dağ keçileri koruma altına alınmıştır. Ancak il valilik av komisyonunda, korunması gereken tür olarak bilinmesine rağmen, altına imza atılmış bulunan uluslararası sözleşmeye aykırı davranılarak yasal çerçevede bu türün avlanması için kota belirlemiştir. Böylece Bern Sözleşmesi de çiğnenmektedir.”

Daha önce kentte avcılığın yasaklanması için imza kampanyası düzenlemiş, 2019 yılında da dağ keçilerinin avlanmasına artan tepkiler üzerine dönemin valisi Tuncay Sonel ildeki tüm avcılık faaliyetlerini yasaklamıştı.