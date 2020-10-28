Bakanlıktan Kariye açıklaması: Alçı değil, perde

Camiye dönüştürelerek ibadete açılan Kariye Müzesi’nin eski ve yeni hali olarak sosyal medyada dolaşıma giren fotoğraflarla ilgili Kültür Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Fotoğraflar: Twitter

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın Twitter hesabından Kariyen’in eski ve yeni fotoğrafları olarak iki kare paylaşılmış, “Dünya sanat tarihinin baş yapıtlarından Kariye fresk ve mozaiklerinin kapatılması ne yazık ki yapının karakterini ve sanatsal değerini öldürecek vasıfısızlıkta” denmişti.

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Habertürk’ten Esra Boğazlıyan fotoğraflarla ilgili Kültür Bakanlığı’nı arayarak “Yüzlerce yıllık freskler alçıyla mı kapatıldı? Sizin müdahaleniz olacak mı?” diye sordu.

Haberde aktarıldığına göre bakanlık yetkilileri “Fotoğraflara yansıyan alçı değil, otomatik perdeleme sistemi. Namaz saatlerinde bir düğmeyle 30 saniye içinde freskler perdeyle kapatılıyor. Sonra yeniden açılıyor” yanıtını verdi.

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi’nin ibadete açılmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı 21 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kariye Camii’nin, 30 Ekim’de cuma namazı ile ibadete açılacağını duyurmuştu.