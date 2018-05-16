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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlıktan Karamollaoğlu’na ‘sitemkar’ yalanlama: İsrail’le anlaşma yok

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İsrail’le enerji anlaşması yapıldığını söyleyen cumhurbaşkanı adayı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu yalanladı.

Fotoğraf: DHA

İsrail, ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdığı gün sokaklara çıkan Filistinlilere saldırmış, en az 62 kişin hayatını kaybederken binlerce kişi de yaralanmıştı.

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Hükümet ise İsrail’e ve ABD’ye sert sözlerle yüklenmiş, 18 Mayıs’ta Yenikapı’da miting kararı almıştı.

Karamollaoğlu da hükümeti eleştirirken iki ülkenin birkaç gün önce enerji işbirliği anlaşması yaptığını iddia ederek “Siz o anlaşmayı rafa kaldıracak mısınız? İsrail’in bugüne kadar önünü açan onlarca karar aldınız, hanginizi sonlandıracaksınız… Çıkıp miting yapacaksınız, kargalar güler ya!” demişti.

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‘Köklerinden koptu’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Karamollaoğlu’na yanıt geldi.

Yazılı açıklamada, Karamollaoğlu adı zikredilmeden, ‘bazı siyasi isimlerin köklerinden koptuğu, Türkiye aleyhtarı her söylem ve eylemin arkasına takıldığı’ savunuldu.

İddianın hiçbir mesnet bilgiye dayanmadığı, tamamen manipülatif olduğu belirtilerek “Ortaya atılan iddialar, muhatap alınmayacak seviyede ciddiyetten uzak, gerçek dışı ve tamamen iftira niteliğindedir” dendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Kamuoyunun gündeminin böyle iftiralarla meşgul edilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı ifade ederken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak bütün faaliyetlerimizi şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyu ile paylaştığımız hususunu vatandaşlarımızın bilgisine sunarız.”

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