Bakanlıktan kanunla çelişen talimat: Başkanın atama yetkisi belediye meclisine

Ticaret Bakanlığı’nın, belediye şirketlerine yapılacak atamalarda yetkinin belediye başkanından alınıp belediye meclisine verilmesi için talimat yayınladığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Miyase İlknur’un haberine göre, söz konusu talimat Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü tarafından 20 Mayıs’ta tüm ticaret sicili müdürlüklerine gönderildi.

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Buna göre, bakanlığın talimat yazısında, belediye şirketlerine yönetici atama yetkisinin seçilmiş belediye başkanında değil belediye meclisinde olduğuna dair görüş belirtilirken, ticaret sicili müdürlüklerinin belediye şirketlerdeki atamaları bu bağlamda değerlendirmeleri istendi.

Bu yöndeki ilk karar da Ankara Halk Ekmek’teki bir atamayla ilgili gelmişti. Ticaret Sicil Gazetesi’nde dün yayınlanan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın atadığı Ankara Halk Ekmek’in yeni yönetim kuruluna Ticaret Sicil Müdürlüğü onay vermemişti.

Bakanlık tarafından yayınlanan talimat yazısı 5393 sayılı Belediye Kanunu’yla çelişiyor.

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Bu kanunun 18’inci maddesine göre, belediye meclisine sadece şirket kurma, kurulmuş şirketlere ortak olma ve sermaye artırımı konularında izin yetkisi verilirken, yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu başkanını görevlendirme yetkisi verilmiyor.

Yasada, belediye tüzel kişiliğinin temsilcisinin belediye başkanı olduğu belirtilirken, belediye başkanının, görev ve yetkilerinden bir kısmını belediye şirketine yönetici olması için diğer belediye görevlilerine devredebileceği kaydediliyor.

Dün Ankara Halk Ekmek’ten yapılan açıklamada da 25 yıldır belediye şirketlerinin yönetiminin Ankara büyükşehir belediye başkanının inisiyatifiyle belirlendiği belirtilmişti.