Bakanlıktan ‘hero’ genelgesi: ‘Mesaj içeren’ giysiler cezaevlerinden toplatılacak

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‘Erdoğan’a suikast’ davasının sanıklarından astsubay Gökhan Güçlü’nün ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişörtle duruşmaya gelmesi üzerine başlayan tartışma Adalet Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

NTV’nin haberine göre bakanlık, mesaj içeren giysilerin cezaevlerinden toplatılması için genelge yayınladı.

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Genelgede, ‘yabancı dilde (herkesçe bilinen ürün markaları hariç olmak üzere) yazı bulunan ya da fotoğraf baskılı giyim eşyaları ile Türkçe yazı bulunan giyim eşyalarının da terörü övücü, kamuoyunu rencide ve tahrik edici, suçu teşvik edici, davaları etkilemeye yönelik, müstehcen içerik içeren ve anlam olarak sakıncalı’ olduğu değerlendirilen giyim eşyalarının derhal toplatılması istendi.

Ne olmuştu?

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kaldığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yargılandığı davada Güçlü’nün tişörtü Erdoğan’ın avukatlarının tepkisini çekmişti.

Güçlü’nün tişörtünün üzerinde ‘hero’ yazmasını tutanağa geçirten mahkeme başkanı, duruşma savcısı Ali Cenk’in görüşünü sordu.

Cenk, Güçlü’nün üzerindeki tişörtün, verdiği mesaj itibariyle duruşma disiplinine uymadığını, söz konusu kıyafeti değiştirmesinden sonra duruşmaya alınmasını, aksi takdirde duruşmadan uzaklaştırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı bunun üzerine, yazının mesaj içerdiğini belirterek, Güçlü’nün yedek tişörtünü giymesi için salondan çıkartılmasını istedi. Hakim Baştoğ, bu kararından dolayı sanık Güçlü’nün gülmesini de tutanağa geçirdi.

Jandarma tarafından salondan çıkartıldığı sırada söz alan Güçlü, bu tişörtü kendisine cezaevi yönetiminin verdiğini açıkladı. Tişörtü değiştirmek istemeyen Güçlü, duruşmaya da devam etmek istemediğini söyledi.

Erdoğan’ın avukatları, mahkeme başkanının bu talebi kabul etmesine tepki gösterdi.

Sanıklarla tutuklu yakınlarından bazılarının avukatlara alkışla tepki vermesi üzerine, yeni tartışma başladı. Ardından jandarma sanıkların etrafını kordona aldı. Duruşmaya da ara verildi.

Öte yandan Güçlü’nün tişörtü cezaevi yönetiminin verdiğini söylemesi üzerine cezaevi yönetimi hakkında inceleme başlatıldı.