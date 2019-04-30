Bakanlıktan HDP’ye yalanlama: Van’da kayyım borçları azalttı

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi’ni yöneten kayyımın ardından belediyenin ne kadar borcu olduğunu açıklayan HDP’lileri yalanlayarak rakam paylaştı.

Van’da yeni seçilen HDP’li yönetim, borçları bina duvarına asmıştı. (Fotoğraf: van.bel.tr)

Van’da şu an tutuklu bulunan HDP’li başkan Bekir Kaya’nın yerine 17 Kasım 2016’da vali İbrahim Taşyapan kayyım atanmıştı. 31 Mart’taki yerel seçimde ise HDP belediyeyi yeniden kazanmıştı. HDP, kayyımın 1milyar 108 milyon 556 bin lira borçla belediyeyi bıraktığını kaydetmişti.

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İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından yayınladığı yazılı açıklamasında, HDP’lileri yalanladı.

Açıklamada, kayyımın 1 milyar 121 milyon 500 bin lira borçla göreve geldiği belirtilerek kente 712 milyon 300 bin liralık yatırım yaptığı aktarıldı. Açıklamada, kayyımın 23 milyon 500 bin lira daha az borçla görevini tamamladığı bilgisi verildi.