Bakanlıktan ‘Hasankeyf savunması’: Mağduriyet yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Batman’daki tarihi Hasankeyf’ten göç etmek zorunda kalanları mağdur etmediklerini söyledi. Hasankeyf’in yeni hali eleştirilerin hedefi olmuştu.

Fotoğraflar: AA

Hasankeyf’te yerleşim birimi ve taşınan tarihi eserlerin bulunduğu bölge, Ilısu Barajı nedeniyle su altında bırakılmıştı. Bölgede yaşayanlar, başka bölgelere yönlendirilmişti.

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Pakdemirli HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Hasankeyflilerle ilgili soru önergesine yanıt verdi.

Cevapta, bölgede yaşayan ve gerekli şartları taşıyan hak sahiplerinin haklarının korunduğu belirtildi.

Bakanlığın yanıtında şu ifadelere yer verildi: “Hasankeyf’te vatandaşların mağdur edilmemesi için vatandaşların tamamı tahliye edildikten sonra Hasankeyf Belediyesi tarafından elektrikler kesilmiştir. Batman Valiliği koordinasyonunda titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda hak sahibi olmayan ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara kira yardımı yapılarak veya Hasankeyf yeni yerleşim yerinde yer alan lojmanlara yerleştirilerek mağduriyet önlenmiştir.”