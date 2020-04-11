Bakanlıktan ekmek dağıtımı için valiliklere talimat

İçişleri Bakanlığı, halka ekmek ulaştırılmasında Vefa Sosyal Destek Grubu’nun rol alacağını açıkladı.

Hükümet, 31 kentte 11 ve 12 Nisan için sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Yasak boyunca fırınlar ve sağlık kuruluşlarının açık kalacağı açıklanmıştı. Sadece bazı işyerlerinde çalışanların işe gitmesine izin verilmişti.

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AA’da yer alan habere göre bakanlık tüm valiliklere talimat gönderdi.

Talimata göre, vali ve kaymakamlar tarafından yapılacak planlama doğrultusunda başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla halka ekmek dağıtımı yapılacak.

Gerek duyulması halinde bu amaçla kamu kurum ve kuruluşlarının araçlarından da faydalanılacak.