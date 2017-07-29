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Bakanlıktan beş yıllık anlaşma: Öğrenciler Ensar Vakfı’na ’emanet edilecek’

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), adı Karaman’daki yurtta çocuk istismarıyla hatırlanan Ensar Vakfı’yla beş yıllık protokol imzaladı.

Hürriyet’ten Gülseven Özkan’ın haberine göre protokolle vakıf sanatsal, sportif, sosyal, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişimi desteklemeye yönelik eğitim, seminer, proje, gezi, kitap okuma, yarışma, kamp ve yaz okulu gibi etkinlikler düzenleyebilecek.

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Protokolde bakanlık için de “Protokol kapsamında yapılacak faaliyetlerle ilgili vakıfla ortaklaşa belirlenen kulüplerin ortaöğretim kurumlarında kurulmasına imkan tanır” dendi.

Protokole göre vakıfla bakanlık etkinlikler konusunda koordineli çalışacak.

İkinci protokol

Öte yandan bakanlık Birlik Vakfı’yla da üç yıllık protokol imzaladı. Protokole göre vakıf bünyesinde eğiticiler, bakanlığın açtığı kurslarda ‘ihtiyaç duyulduğunda’ ücreti karşılığında çalışabilecek.

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