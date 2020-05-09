Bakanlıktan AVM’lere: Hava perdeleri kapatılmalı

Sağlık Bakanlığı, pazartesi günü açılacak olan AVM’lerde alınması gereken önlemlere dair açıklama yayınladı.

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Bakanlığın yazılı açıklamasında AVM’lerin ve işyerlerini girişine ve AVM’lerin içine el antiseptiği konması gerektiği belirtildi.

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Açıklamada şunlar kaydedildi: “AVM’de ve AVM’deki iş yerlerinde görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. AVM girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır.”

Hava perdeleri, AVM’lerin giriş kapılarına yerleştiriliyor. Bu yöntemle içeride standartlaştırılmış havanın korunması amaçlanıyor.