Bakanlıktan adliyeler için yeni Covid-19 uyarısı: Kalabalıklaşma önlensin

Adalet Bakanlığı, yurt genelinde Covid-19 vakalarının artması üzerine başsavcılıklara ve istinaf mahkemelerine yeni yazı gönderdi.

Fotoğraf: adalet.gov.tr

AA’nın haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün imzasıyla iletilen yazıda, 29 Mayıs’taki kılavuzdaki önlemlerin hayata geçirildiği, yeni adli yıl nedeniyle bazı konuların hatırlatılmasında fayda görüldüğü vurgulandı.

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Yazıya göre, kılavuzdaki tedbirlere ‘titizlikle uyulacak’, adliye girişlerinde ve bina içerisinde kalabalıklaşmayı ve uzun süre beklemeyi önleyecek ilave uygulamalar hayata geçirilecek.

Hizmet binalarında hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi ve maske kullanımı sağlanacak, adalet hizmetlerinden faydalanan vatandaşların hizmet binalarındaki sirkülasyonlarının azaltılması, fiziki temasın aza indirilmesi amacıyla ön büro faaliyetleri artırılacak.

Nakillere vurgu

Covid-19 tanısı konulan ya da temaslı olması nedeniyle izlenen personele ilişkin işlemler gecikmeden yapılacak, bu personelin tedavi süreçlerindeki ihtiyaçları da takip edilecek.

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Çalışma alanlarında bulunacak kişi sayısının kılavuzdaki esaslara uygun olması sağlanacak, kılavuzda yer alan önlemlerin hayata geçirilmesi için gereken hijyen malzemeleri ile ekipmanlar tedarik edilecek.

Tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri sırasında gerekli önlemler alınacak, icra ve iflas dairelerinde kalabalıklaşmayı ve uzun süre beklemeyi önleyecek, vatandaşlar ve avukatların işlerini kolaylaştıracak tedbirler hayata geçirilecek.

Öte yandan yerel düzeyde fayda görülen önlemler İl Pandemi Kurulları ile iletişim kurularak gecikmeden alınacak.