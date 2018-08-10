Bakanlıktan ABD’ye tepki: Ek vergiler kurallara aykırı

Ticaret Bakanlığı, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı çelik ve alüminyum gümrük vergilerinin iki katına çıkarılmasına tepki gösterdi.

“Türkiye’yle ilişkilerimiz şu anda iyi durumda değil” diyen ABD Başkanı Donald Trump, alüminyum vergisinin yüzde 20’ye, çelik vergisinin ise yüzde 50’ye çıkarıldığını ifade etmişti.

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Ticaret Bakanlığı, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı ek vergilerin Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı olduğunu kaydetti.

Bakanlık, açıklamasında şunları ifade etti: “Türkiye ticaret politikasını DTÖ kurallarına uygun şekilde belirlediği, uyguladığı gibi diğer üye ülkeler de kurallara riayet etmeli. Çelik ve alüminyum ihracatçılarımızın menfaatini, hukuka aykırı uygulamalara karşı uluslararası platformda savunmaya devam edeceğiz.”

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Bakanlık, ihracatçılara destek olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

ABD’nin İzmir’de ev hapsinde bulunan Pastör Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılması talebinin karşılık bulmamasının ardından Ankara ile Washington arasındaki gerilim zirveye tırmanmıştı.

Türk ile Amerikan heyetlerinin görüşmelerinde anlaşmaya varılamamış, ABD’nin içişleri ve adalet bakanlarına uyguladığı yaptırımların yanı sıra ek yaptırım uygulayacağı da belirtilmişti.

Trump’ın açıklaması, Türk Lirası’nın ABD Doları karşısında değer kaybetmesiyle eş zamanlı olarak gelmişti.