Bakanlıktan 81 ilde denetim: Gramaj düşürüp örtülü zam yapanlara idari işlem

Ticaret Bakanlığı, dövizin artışından etkilenmeyen ancak etkileniyormuş gibi zam yapan firmalar hakkında işlem başlattı.

Bakanlığın yazılı açıklamasında, ‘finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan zamlar yaptıkları’ ifade edildi.

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Bakanlığın eş zamanlı olarak 81 kentte denetim yaptığı ifade edilen açıklamada, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal ve İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem Başar’ın koordinasyonunda Ankara’da da gıda, mobilya ve beyaz eşya satan işyerlerinin denetlendiği dile getirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Ekipler, fiyatların aylık değişimlerini inceledi ve bu değişiklikler hakkında bilgi aldı. Yapılan denetimler neticesinde bazı temel ürün gruplarında normalin üzerinde fiyat artışları gözlemlendi. Ayrıca bazı ürün gruplarında gramaj düşürülerek örtülü zam yapıldığı ve fiyat etiketi ile ambalajlarda mevzuata uygunsuzluk bulunduğu tespit edildi. Bakanlık tarafından söz konusu uygulamalarla ilgili gerekli idari işlemler başlatıldı.”

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‘Alakasız’ zamma denetim

Bakanlığın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetim yapıldığı aktarıldı.

Bakanlık, şu hatırlatmayı da yaptı: “Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat olarak gören bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları, stokçuluk vb. piyasa fiyat oluşumunu bozucu davranışlar gerçekleştirdiklerini, Bakanlık olarak gelişmeleri anlık olarak takip ederek, piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceklerini açıklamıştı. Resmi Gazete’de cuma günü yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına alınmıştı.”