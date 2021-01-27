Bakanlıktan 120 firmaya 3.5 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, 120 firmaya ‘stokçuluk’ ve ‘fahiş fiyat’ gerekçesiyle para cezası verdi.

Fotoğraf: Pixabay

Bakanlığın yazılı açıklamasına göre Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu dün toplanarak firmaların fiyat artışlarını inceledi.

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Toplantıda 120 firmaya toplamda 3 milyon 595 bin lira idari para cezası kesilmesi kararı çıktı. Kurul bugüne kadar toplamda 495 firmaya 15 milyon 480 bin lira idari para cezası uyguladı.

Bu firmaların çoğunun sebze-meyve, ayçicek yağı, tavuk, yumurta ve un sattığı belirlendi.

Son bir haftada ise 1674 işletmede 22 bin 535 ürün denetlendi.

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Haksız fiyat artışı yapanlara 10 bin 911 liradan 100 bin 910 liraya, stokçuluk yapanlara ise 54 bin 555 liradan 545 bin 550 liraya kadar para cezası uygulanıyor.