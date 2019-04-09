Bakanlık: Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu

Suriye’de YPG’lilerin havanlı saldırısında yaralanan 23 yaşındaki uzman onbaşı Halis Sayın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre Suriye’nin Azez ve Afrin bölgeleri arasındaki Melkiye bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu yere 31 Mart’ta havanlı saldırı yapıldı.

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Saldırıda yaralanan Sayın, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Asker 10 gündür hastanede tedavi görüyordu. Askerin cenazesinin yarın Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki törenin ardından Niğde’nin Orhanlı kasabasına götürülerek toprağa verileceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı da açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 31 Mart 2019 tarihinde teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 9 Nisan 2019 tarihinde şehit olmuştur.”

Beyin ölümü gerçekleşen askerin ailesi, çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Bir yıldır piyade uzman onbaşı olarak görev yapan Sayın’ın dokuz ay önce memleketi Niğde’ye giderek nişanlandığı öğrenildi.

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Aynı saldırıda sözleşmeli er Mustafa Ergen de olay yerinde hayatını kaybetmişti.

