Bakanlık: YPG’li teröristlerin döşediği 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’deki hareket bölgesinde YPG’lilerin yerleştirdiği patlayıcılara dair bilgi verdi.

Fotoğraf: Twitter/tcsavunma

Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti: “İnsanlıktan nasibini almamış PKK/PYD’li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş binlerce mayın/EYP’den, 331 mayın ve 891 EYP, TSK tarafından etkisiz hale getirildi.”

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TSK, 9 Ekim’de Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı düzenlemiş, harekata YPG’lilerin ‘güvenli bölge’den çıkarılması için ABD ve Rusya ile yapılan anlaşma sonrası ara verilmişti.