Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık: YPG’li teröristlerin döşediği 331 mayın ve 891 EYP etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’deki hareket bölgesinde YPG’lilerin yerleştirdiği patlayıcılara dair bilgi verdi.

Fotoğraf: Twitter/tcsavunma

Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında şunları kaydetti: “İnsanlıktan nasibini almamış PKK/PYD’li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş binlerce mayın/EYP’den, 331 mayın ve 891 EYP, TSK tarafından etkisiz hale getirildi.”

Reklam

TSK, 9 Ekim’de Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı düzenlemiş, harekata YPG’lilerin ‘güvenli bölge’den çıkarılması için ABD ve Rusya ile yapılan anlaşma sonrası ara verilmişti.

SON HABERLER

Antalya’da dört kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı

Antalya’da sekiz katlı bir binanın en üst katında oturan dört kişi ölü bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36) ve eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek’e (5) ait olduğu tespit edildi. Ekiplerin incelemesinde siyanür bulgusuna rastlandığı bildirildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...