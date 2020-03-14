Bakanlık yetkilisi, uzaktan eğitimi 15 soruda anlattı

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Anıl Yılmaz, ‘corona’ önlemleri kapsamında uygulanacak uzaktan eğitimi 15 soruda anlattı.

Fotoğraf: Arşiv

İlkokul ve liselerin yeni tip corona virüsü nedeniyle 16 Mart’ta bir hafta, üniversitelerin de üç hafta tatil edildiği duyurulmuştu.

Reklam

Öğrenciler 23 Mart’tan itibaren uzaktan eğitime tabi tutulacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da ‘corona tatili’ sırasında uygulanacak uzaktan eğitimin simülasyonlarla anlatılacağını söylemişti.

Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı’nın haberine göre Yılmaz uzaktan eğitim soru-cevap şeklinde şöyle anlattı:

Reklam

1. Uzaktan eğitim nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın online eğitim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı’ndan (EBA), internet üzerinden ve TRT’den yayın yapılacak.

Bu kanallarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın içerikleri paylaşılacak. Gün boyunca yayın olacak.

Bu yayınların da saatleri ve sınıf seviyeleri belirlendi.

Öğrencilerin ders içeriğinin hangi kanalda olacağının listesi hazırlanıyor.

Örneğin pazartesi, salı, çarşamba sabah ya da öğleden sonra hep belli saatlerde ortaokul 2’nci sınıf, lise 2’nci sınıf ya da 5’inci sınıflar olacak.

2. Öğretmenler okula gelip mi anlatacak?

Öğretmenler iki hafta boyunca okula gelmeyecek, tatil yapacak. Uzaktan eğitim daha önce hazırlanan videolarla EBA ve televizyonlarda yer alacak.

3. Dersleri hangi öğretmenler anlatıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha önce seçtiği alanında başarılı öğretmenler ders anlatım videoları ile konuları anlatıyor. Çekimler daha önce yapıldı. Öğrencilerin istediği her konuyu Türkiye’nin en uzman öğretmenlerinden video kütüphanesine bakarak öğrenme imkanı da var.

4. Uzaktan eğitim daha önce denendi mi?

Evet. Elazığ’da yaşanan deprem sonrası okulların tatil olmasıyla eğitim EBA üzerinden devam etti. Öğrenciler konu tekrarları yaparak gelecek konulara hazırlık yaptı. Benzeri bir durum da daha önce Suriye sınırında eğitime ara vermek zorunda kalınan okullarda yaşandı.

5. EBA’ya her platformdan erişim var mı?

Evet. Masaüstü, dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonundan ulaşmak mümkün. EBA’nın hem iOS hem de Android için mobil uygulamaları var.

6. İnterneti olmayan EBA’ya nasıl ulaşacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, hizmet veren kuruluşlarla anlaşarak 3 GB’lık ücretsiz internet erişimi sağladı.

7. Tablet, bilgisayar ve telefonu olmayan yararlanamayacak mı?

Bunun için Milli Eğitim Bakanlığı Türksat ve TRT’den frekans ve kanallar aldı. EBA’daki içeriği bu TV kanallarına aktaracak. Öğrencilerin buradan da uzaktan eğitim alma imkanı olacak.

8. EBA’da tüm müfredat içeriği var mı?

Tüm sınıflara ait sene sonuna kadar içerik EBA’da yer alıyor. Öğrencinin performansına göre akıllı algoritmalar yardımıyla çalışan bir içerik önerme sistemi bulunuyor. Ayrıca tüm öğrenciler için kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı ve kişiye göre özelleşmiş bir ara yüz var.

9. Öğretmenleriyle bu platform üzerinden iletişim kurabilecekler mi?

Evet. Öğretmen, EBA üzerinde sınıfa veya bir öğrenciye çalışma gönderebiliyor, bir tartışma açabiliyor. Öğrenciler, evlerinde de birlikte çalışmaya devam edebiliyor. Gerektiği durumda canlı sanal sınıf oluşturma özelliği var.

10. Kimler EBA’ya girebiliyor?

Öğrenci, öğretmen ve veliler de sisteme girebiliyor. Ancak, e-okulda veli olarak tanımlananlar bu platformdan yararlanabiliyor.

11. Her sınıfa ait içerik var mı?

Okulöncesinden 12’nci sınıfa kadar her sınıfın konu anlatımı yer alıyor. Öğrenciler, TRT’de mevcut kanallar üzerinden değil yeni birkaç kanal üzerinden sabahçı ve öğlenci olarak sınıf seviyesine göre planlanmış bir çizelge doğrultusunda derslerini izleyebilecek. Tekrar yayın imkânı da olacak.

12. Bu yıl sınava giren ortaokul ve lise son sınıflar için özel çalışma var mı?

Evet. Bu sınıflar için örnek sorular yer alacak. Özellikle 11 ve 12’nci sınıflara yeni nesil sorular ve onlarca kaynak kitap hazırlandı. EBA Akademik Destek bölümünde öğrencinin tercih listesi ve seviyesine göre hangi konuyu ne kadar çalışması gerektiğini planlayan özel bir çalışma programı yer alıyor.

13. Örnek sorular yer alıyor mu?

Öğrenciler kendilerini hedeflerine götüren kişiselleştirilmiş yol haritası oluşturabiliyor. Detaylı konu anlatım videoları, örnek soru ve çözüm videoları, testler, önceki yıllara ait üniversite sınav soruları ve çözümleri de bulunuyor.

14. Veliler çocuklarını nasıl takip edecek?

Veliler de çocuğunun sınav ve çalışmalarını, derslerdeki performansını, sistem tarafından yapılan analizler sonucu oluşan raporları görebiliyor.

15. Öğretmenlere eğitim verilecek mi?

Uzaktan eğitimden öğretmenler de yararlanacak. Mesleki gelişimin yanı sıra corona virüsüne karşı da uzaktan eğitim verilecek. Zorunlu tatil bittiğinde tüm sınıflara telafi eğitimi de yapılacak.