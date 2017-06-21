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Bakanlık yetkilisi mesajı verdi: Booking’in faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor


Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Türkiye’deki kullanıcıların erişimine engellenen rezervasyon portalı Booking.com’un faaliyetlerine tekrar devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin şirket yetkilileriyle yarın bir araya gelmesi bekleniyor.

AA muhabirine konuşan Temurci, yargının Booking.com’dan istediği bazı yükümlülükler olduğunu söyledi.

Şirketin faaliyetlerine tekrar devam etmesinin beklendiğini aktaran bakanlık yetkilisi, “Sanıyorum istişareler sonrasında teknik, mali konularla ve vergisel belirli düzenlemeler yapılacak. Booking.com, bunları yerine getirdikten sonra faaliyetlerine devam edecektir” dedi.

Ne olmuştu?

TÜRSAB, Booking.com’a, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkeme, sitenin Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti. Booking.com kararı temyize götüreceğini açıklamıştı.

Booking.com “Tüm faaliyetlerimiz Türkiye’nin yasalarına uygun yürütülmektedir” açıklamasını yaparken, Türkiye’nin birçok noktasında otelciler TÜRSAB’a tepki göstermişti.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararının iptali için mahkemeye başvurmuş ancak reddedilmişti. Son ret kararı da Booking.com’un itirazına gelmişti.

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