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Yaramazlara biraz batar!

Hedef 15 Mart’ta 27 milyon kişi aşılanmış olursa yasakların bir bölümünü kaldırmak

Kitlesel aşılamanın 14 Ocak’ta başladığı Türkiye’de mart ayı ortasına kadar 27 milyon kişiye aşı yapılması, bu sayıya ulaşıldığında ise yasakların bir bölümü kaldırılması hedefleniyor.

Fotoğraf: AA

Çin’den Türkiye’ye 30 Aralık’ta 3 milyon doz aşı gelmiş, acil kullanım onayının verildiği 13 Ocak’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri dün de sağlık çalışanlarına öncelik verilerek kitlesel aşılama başlamış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan aşı olmuştu.14 Ocak’ta ise sağlık çalışanlarından başlanarak kitlesel aşılama başlamıştı.

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında aşı takvimi ve yasakların ne zaman kaldırılabileceğine dair bilgileri paylaştı.

Yazıya göre Sağlık Bakanlığı’ının etkin ve yetkin isimleri, Sarıkaya’ya Türkiye’de sağlık sisteminin günde 1.2 milyon kişiyi aşılayabilecek kapasitede olduğunu aktardı.

Çin’de geliştirilen Sinovac aşısından 50 milyon dozun planlandığı gibi Türkiye’ye gelmesi halinde, Pfizer-Biontech aşısından da 4.5 milyon doz geleceği hesaba katıldığında 27 milyon kişinin mart ortasında aşılanmış olacağı vurgulandı.

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Sarıkaya’nın konuştuğu isimler, “Hedefimiz 15 Mart’ta bu sayıya ulaşmamız halinde yasakların büyük bölümünü kaldırmak, okulları ve restoranları açabilmek” dedi. Daha önce telaffuz edilen, kısıtlamaların 15 Şubat’ta esnetilebileceğine dair ise umut vermedi.

Bakanlık yetkilileri, aşılardaki fire sayısının 10-20 olduğunu, çoğunun yere düşürülüp kırıldığını belirterek,“Bu, 3 milyon içinde firesiz anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

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