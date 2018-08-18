Bakanlık ‘yerelleşme’ istemişti: SGK, 143 ilaç için geri ödemeyi durdurma kararı aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aralarında prostat, diyabet, antibiyotik, sinir sistemi ilaçlarının da bulunduğu 143 ilacı pasife (geri ödemeyi durdurma) aldı.

‘Üretimle ilgili bir gelişme olmayınca’ alındığı belirtilen kararın tarihi, 31 Temmuz 2018.

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Sağlık Bakanlığı, ‘yerelleşme süreci’ kapsamında ilaç firmalarına yerli ilaç üretimi yapmaları uyarısında bulunmuştu.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’e konuşan, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, karar nedeniyle yaşanan sıkıntıları anlattı.

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Saydan şöyle konuştu: “Hekimlerin hastalara reçete düzenlerken kullandıkları programda bulunan ilaç listelerinin güncel olmaması nedeniyle pasif olan bir ilaç Medula sisteminde hâlâ reçete edilebiliyor. Ancak bu pasif ilaç da geri ödeme kapsamında olan eşdeğer ilaç da hastalara verilemiyor. Bu nedenle hastalar, tedavileri için gerekli olan ilaca ulaşmakta ciddi sorunlar ve mağduriyetler yaşıyor. Örneğin, prostat büyümesinde kullanılan ilacın yedi tane eşdeğeri olmasına rağmen bu ilaçları hastalara veremiyoruz. Zira ‘Medula Sistemi’ onay vermiyor. Hastaların daha fazla mağdur olmaması için pasifteki ilaç listelerinin doktorların kullandıkları sisteme yüklenmesi ve SGK’nın Medula Provizyon sisteminde bu ilaçların eşdeğerinin verebilmesi için acilen düzenleme yapması gerekiyor. TEİS, sorunun aşılması için SGK’ya yazı gönderdi.”