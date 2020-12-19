Bakanlık, ‘yasa dışı dinleme’ önergesi için hazırlanan yanıtı iki sene bekletip paylaştı

Adalet Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun gazetecilerin ‘mahkeme kararı olmaksızın’ dinlenmesiyle ilgili 25 Temmuz 2018’de yönelttiği soru önergesi için hazırlanan cevabı, yaklaşık iki sene bekleterek, 8 Aralık 2020’de paylaştı.

Fotoğraf: Arşiv

‘Yasa dışı’ dinlemelere ilişkin soru önergesine yanıt, dönemin Ulaştırma bakanı Cahit Turhan’ın imzasıyla 19 Aralık 2018’de hazırlanmış. Ancak bu yanıt Adalet Bakanlığı’nca, CHP’li Tanrıkulu’yla paylaşılmamış.

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25 Temmuz 2018’daki önergeye 11 gün önce yanıt veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sorularla ilgili genel bilgiler vererek, iki sene önce hazırlanan cevabı ekledi.

Tanrıkulu’nun iki sene önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle yönelttiği sorular şöyle:

1 Ocak 2008-23 Temmuz 2018 arasındaki dönemde mahkeme kararı çıkartılarak telefon görüşmeleri dinlenen ve kayıt altına alınan gazeteciler bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa bu gazeteciler kimlerdir?

1 Ocak 2008-23 Temmuz 2018 arasındaki dönemde mahkeme kararı olmaksızın yasa dışı biçimde telefon görüşmeleri dinlenen ve kayıt altına alınan gazeteciler bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa bu gazeteciler kimlerdir?

23 Temmuz 2018 tarihi itibariyle mahkeme kararı çıkartılarak telefon görüşmeleri dinlenen ve kayıt altına alınan gazeteciler bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa bu gazeteciler kimlerdir?

23 Temmuz 2018 tarihi itibariyle mahkeme kararı olmaksızın yasa dışı biçimde telefon görüşmeleri dinlenen ve kayıt altına alınan gazeteciler bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa bu gazeteciler kimlerdir?

Ayrıca, internet verileri takip edilen ve kayıt altına alınan gazeteciler var mıdır? Varsa bu gazeteciler kimlerdir?

Telefonları dinlenen ve konuşmaları kayıt altına alınan başka gazeteciler de var mıdır? Varsa bu gazeteciler kimlerdir?

Mahkeme kararı olmaksızın, gazetecilerin telefonlarının yasa dışı dinlenmesi hangi devlet birimlerince yürütülmüştür? Dinleme talimatlarını hangi merciler vermişlerdir?

İki yıl bekletilen yanıt

Önergeye yanıt, 8 Aralık 2020’de gönderildi.

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Adalet Bakanı Gül’ün imzasıyla hazırlanan yanıtta, dinleme kararlarının nasıl alındığı anlatılırken, bunların bir kısmının gizli olabileceği ifade edildi. Soruşturma aşamasında ne tür faaliyetler yürütüldüğüne dair bakanlığın bilgisinin bulunmadığı belirtildi. Önergede talep edilen istatistiki bilginin de bulunmadığı kaydedildi.

Yanıtta 19 Aralık 2018’de Ulaştırma Bakanlığı’nca hazırlanan bilgiler de eklendi. Bunda da benzer kanun maddelerinde bahsedilirken, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’nun dinleme uygulamalarındaki yeri anlatıldı. Önergede istenen bilgilerin kendilerinde olmadığı belirtildi.