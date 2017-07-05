Bakanlık verileri: Suçların yalnızca yüzde 1,32’sini Suriyeli mülteciler işliyor

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı veriler, Suriyeli mültecilerin suça karışma oranlarının bazı haberlerde ve sosyal medyada yansıtılmak istendiği kadar yüksek olmadığını ortaya koydu.

Suriye iç savaşının başlamasından bu yana ‘açık kapı’ politikası uygulayan Türkiye’ye gelen Suriyeli mültecilerin sıklıkla suça karıştıkları, dilencilik yaptıkları iddia ediliyor.

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Son olarak Ankara’da beş yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edildiği söylentisi üzerine yüzlerce kişi sokağa çıkmış, hedef aldıkları mültecilere saldırmışlardı.

‘Güvenlik soruşturması yapılıyor’

Bakanlık, son haftalarda artan mülteci karşıtlığı üzerine sitesinden yazılı açıklama yayınladı.

Türkiye’de üç milyonun üzerinde Suriyelinin ‘misafir edildiğini’ dile getiren bakanlık, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından Suriyelilerle ilgili ‘suçu tırmandırdıklarına yönelik olarak’ servis edilen haber ve yorumların gerçek bağlamından koparılarak kamuoyuna yansıtıldığını anlattı.

Kampta ya da kamp dışında kalan mültecilerin parmak izlerinin alınarak güvenlik soruşturmalarının yapıldığını, ardından da ‘Geçici Koruma Kimlik Belgesi’ verildiğini ifade eden bakanlık, şunları kaydetti: “Suriyeli misafirlerimizle gerek kendi aralarında gerekse vatandaşlarımızla zaman zaman yaşanan gerginlikler son günlerde çarpıtılarak, abartılarak toplum içinde infial yaratacak bir dille aktarılmakta; misafirperverlik ve ensar ruhuyla bağdaşmayacak şekilde, başka bir boyuta taşınmak istenmekte; bu konu bir fitne, nifak ve iç siyaset malzemesi haline getirilmeye çalışılmaktadır. Buna karşın, Suriyeli misafirlerimizin suç işleme ve suça karışma oranları, elimizdeki verilerle karşılaştırıldığında, kamuoyuna yansıtılan verilerle örtüşmemekte, rakamlar bunun tam tersini göstermektedir. Suriyelilerin Türkiye’de işlenen toplam suçlara oranı Türkiye’deki toplam nüfusları göz önünde bulundurulduğunda ülkemiz genel suçlarına göre oldukça azdır.”

Suç oranı yüzde 1,32

Bakanlığın verilerine göre Suriyeli mültecilerin karıştıkları olayların Türkiye’deki toplam asayiş olaylarına oranı 2014-2017 yıllarında yıllık ortalama yüzde 1,32.

Bakanlık bu veriyi de “Bu olayların önemli bir kısmı kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanan olaylardır” sözleriyle duyurdu.

Bakanlık, bu yıl Suriyeli mültecilerin karıştıkları suç olaylarında, nüfuslarının artışına rağmen 2016’nın ilk altı ayına göre yüzde 5’lik azalma olduğunu bildirdi.

Dilencilik oranları da çok düşük

Türkiye çapında 17 ve 27 Mayıs’ta iki defa gerçekleştirilen ‘Huzurlu Sokaklar’ uygulamasında ‘dilencilik’ suçundan 3 bin 46 kişiye işlem yapıldığı bilgisini veren bakanlık, ilk uygulamada 149, ikinci uygulamada ise yalnızca 230 kişinin Suriyeli olduğunu kaydetti.

Bakanlık, dilencilerden bazılarının ‘Suriyeli kılığına girmiş olduğunu’ da aktardı.

‘Gerginlik tırmandırılmak isteniyor’

Bakanlık şöyle devam etti: “Bu veriler dikkate alındığında, zaman zaman yaşanan gerginliklerin, kamuoyunda tırmandırılmak istendiği açıkça gözlemlenmektedir. Suça karışan kişilerle ilgili gerekli kovuşturma ve adli işlemler derhal yapılmakta, ülkemizin ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği açısından da her türlü tedbir alınmaktadır. Öte yandan, başta Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’müz olmak üzere, tüm kolluk birimlerimiz ile adalet mekanizmamız tarafından, vatanımızı evi bilmiş kardeşlerimiz ile suçlular ve suça eğilimli kişiler arasındaki ayrım, dikkatle ve titizlikle yapılmaktadır.”