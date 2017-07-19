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Bakanlık verileri: Son 10 yılda 44 kentte yeni kütüphane açılmadı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre son 10 yılda 44 kentte kütüphane açılmadı.

Fotoğraf: ataturkkitapligi.ibb.gov.tr

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın Bilgi Edinme Kanunu kapsamında bakanlığa ‘kütüphane sayıları’ sordu.

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Bakanlık verilerini gazetecilerle paylaşayan Nazlıaka’nın verdiği bilgiye göre Türkiye’de toplamda 1140 kütüphane bulunuyor.

Ancak 2004-2016 yıllarında ülke nüfusunun yüzde 19,2 artmasına karşın kütüphane sayısı yüzde 16,6 azaldı.

Hiç kütüphane açılmamış

Son 10 yılda ise 25 milyon 436 bin kişinin yaşadığı 44 kentte yeni kütüphane açılmadı. Bu iller arasında Ağrı, Artvin, Bitlis, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Konya Mardin, Muğla, Samsun, Siirt, Yozgat ve Kırıkkale de yer alıyor.

Yine son 10 yılda 54 milyon 436 bin nüfuslu 37 kentte 66 kütüphane açıldı. Hesaba göre 1 milyon 471 bin kişiye bir yeni kütüphane düşüyor.

Vekilin verdiği bilgiye göre 127 kütüphane halen kapalı. Diyarbakır’da yedi, Kastamonu ve Nevşehir’de altı, Erzincan’da beş kütüphane kapalı.

‘Layık görülen tablo’

Yazılı açıklamasında verileri yorumlayan Nazlıaka, şunları kaydetti: “Duble yol, köprü kavşak yapmakla övünen, bir yerin açılışını beş-altı kez yapan iktidarının eğitim ve kültür yatırımlarında sınıfta kaldığı ortadadır. Anlaşılan o ki 15 yıllık AKP iktidarında duble yol yapmaktan kütüphaneye sıra gelmemiştir ya da iktidar tercihini eğitim, bilim ve kültürden yana kullanmamıştır. Cehalete övgü düzen sözde profesörü YÖK denetleme kurulu üyesi yapan, ‘okumuşların şerri’ diyerek her defasında toplumun aydın kesimini hedef alan AKP zihniyetinin Türkiye’ye layık gördüğü tablo tam da budur.”

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