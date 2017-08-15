Bakanlık verileri: Son 10 yılda 139 cezaevi açıldı; 38’i geçen yıl

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Bakanlık verilerine göre Türkiye’deki 381 cezaevinin 139’u son 10 yılda, 38’i de geçen yıl kuruldu.

Cumhuriyet’ten Çiğdem Toker’in bugünkü köşesinde aktardığına göre, Adalet Bakanlığı’nın son iki buçuk ayda davet usulüyle yaptığı cezaevi sayısı KKTC dahil 11. Bütçeye toplam maliyeti ise 1.5 milyar lirayı geçiyor.

Reklam

Cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlü sayısı ise 201 bin 177 kişi.

Tutuklu ve hükümlülerin 2 bin 800’ü 12-17 yaşları arasındaki çocuklardan oluşuyor.

Bakanlığın son faaliyet raporunda “Artan mahkûm nüfusuna paralel bir bütçe artışı gerçekleşmedi. Mevcut sorunlara kalıcı bir çözüm sağlanamadı” ifadeleri yer aldı.

İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı 2016 faaliyet raporuna göre, cezaevlerindeki tüm iş yurtlarından 2 milyar 854 milyon lira gelir elde edilmiş. Buna karşılık üretim yapan işçi mahkumlara ödenen yevmiye 30 milyon lira.