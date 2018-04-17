Bakanlık verileri: Mühimmata yılın ilk üç ayında 578 milyon lira harcandı

Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre yılın ilk üç ayında mühimmata 578 milyon lira harcandı.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre bakanlığın muhasebat genel müdürlüğü, kamunun harcamalarının yayınladı.

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Mühimmat, silah ve savaş teçhizatı için kullanılan ‘Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları’ kaleminde üç ayda toplam 578 milyon 183 bin lira harcandı.

Mühimmat için ocakta 93 milyon lira, şubatta 130 milyon lira, martta da 353 milyon lira ödendi.

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Bu kalemde 2016’da 5 milyar 56 milyon lira, 2017’de de 7 milyar 995 milyon lira harcanmıştı.

Harcamadaki artışta, terör operasyonlarının sıklaştırılması ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının da etkisi var.

‘Örtülü’ye de yarım milyar

Öte yandan ‘Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili devlet ve hükümet icapları için kullanılmak üzere konulan‘ ve ‘Gizli Hizmet Giderleri’ diye anılan örtülü ödenekten de ilk üç ayda 543 milyon lira harcandı.

Bu kalemde ocakta 163 milyon lira, şubatta 170 milyon lira, martta da 209 bin lira harcandı.