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Bakanlık verileri: Geçen hafta 152 kişi sosyal medyadan gözaltına alındı

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İçişleri Bakanlığı, son bir haftada sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle 152 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bakanlık, 7-14 Ağustos tarihlerindeki terör operasyonlarının bilançosunu duyurdu.

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Buna göre geçen hafta 676 kişi örgüt suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yine bir haftada 2 bin 703 sosyal medya hesabı incelendi, 1264 kişinin kimliği belirlendi, bunlardan 152’si gözaltına alındı.

Bakanlık, gözaltına alınanların daha sonra tutuklanıp tutuklanmadığına dair bilgi vermedi.

Bakanlığın açıklamasında, hesapların ‘terör örgütü propagandası yaptığı, örgütleri övdüğü, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan ettiği, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ettiği, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunduğu, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast ettiği ve nefret söylemleri içerdiği’ bildirdi.

Günde ortalama yedi kişi sosyal medya paylaşımlarından gözaltına alınıyor

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