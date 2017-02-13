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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık verileri: 2010’dan bu yana sigarayı bırakmak için iki milyona yakın kişi başvurdu

Sağlık Bakanlığı, son yedi yılda 1 milyon 891 bin 170 kişinin sigarayı bırakmak için polikliniklere müracaat ettiğini açıkladı.

Fotoğraflar: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, sigara içenlerin özgürlüğünün olmadığını savunarak, “Nasıl intihar etme özgürlüğü yoksa, bu da olamaz” demişti.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, geçen ay yaptığı açıklamada restoran ve kafe gibi yerlerde bulunan yarı açık alanlarda da sigara içmenin yasaklanacağını söylemişti.

Akdağ son olarak, TÜİK verilerine göre sigara kullanımının yüzde 30’ların üstüne çıktığını ve bu kapsamda hazırladıkları yeni önlem paketini duyurmuştu.

Yılda altı kez telefonla kontrol

AA’nın bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2010 yılında uygulamaya giren “ALO 171 sigara bırakma danışma hattı’ günlük ortalama 6-7 bin çağrıya karşılık veriyor.

Fotoğraf: Reuters

Hatta başvuran hastaların sigara kullanıp kullanmadığı, yıl içinde altı kez aranarak takip ediliyor.

Sigara bırakmak için polikliniklere 2009’da 35 bin, 2010’da 120 bin, 2011’de 235 bin 558, 2012’de 325 bin 134, 2013’te 212 bin 80, 2014’te 226 bin 383, 2015’te 340 bin 92 ve 2016’da 378 bin 612 kişi başvurdu.

Bu yılın ilk ayında ise başvuru sayısı 18 bin 311 olarak belirlenirken, yedi yılda toplam başvuran sayısı 1 milyon 891 bin 170.

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