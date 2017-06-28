Bakanlık ‘uygun buldu’: Efes’teki etkinlikler ‘ülkenin tanıtımı’ içinmiş

Efes Antik Kenti’nde düğün töreni yapılmadığını savunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yönetmeliğe uygun olarak düzenlenen etkinliklerin ardından alanın temizlendiğini açıkladı.

Sosyal medyada Efes Antik Kenti’nde sünnet düğünü organizasyonu yapıldığına dair bilgiler ve fotoğraflar yer almıştı.

Bunun üzerine açıklama yapan İzmir İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Kaan Erge, Efes’te ziyaret saatleri dışında turizm amaçlı etkinlikler yapılabildiğini söylemişti.

‘Tavizsiz bir şekilde takip ediliyor’

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da, Büyük Tiyatro ve Odeon, Celsius Kütüphanesi, Liman Caddesi ve Liman hamamlarında, bakanlığın ‘Süreli Kullanım Yönergesi’ kapsamında, sınırlı kültürel ve turistik etkinliklere izin verildiği, bu etkinliklerin antik kent ziyarete kapandıktan sonra, 19.00-23.00 saatlerinde yapılabildiği, ertesi sabah antik kent ziyarete açıldığında ise etkinliğin yapıldığı alanın tamamen toparlanmış ve temizlenmiş olması gerektiği aktarıldı.

Söz konusu etkinlikler öncesinde ilgili kişi ve kuruluşlarla protokol yapıldığına vurgu yapılan açıklamada, etkinlik esnasında da alanda bulunan müze görevlilerince protokol hükümlerine uyulmasının ‘tavizsiz bir şekilde’ takip edildiği vurgulandı.

‘Daima olumlu görüş ve takdir bildirdiler’

“Efes Antik Kenti’nde kesinlikle sünnet töreni, düğün, nişan ve nikah gibi törenler yapılmamaktadır” denilen bakanlık açıklamasına şöyle devam edildi: “Yapılan etkinlikler tamamen turizm ve tanıtma hedefli olup, çoğunlukla gemi (kruvaziyer) ziyaretçileri için, turizm meslek kuruluşları, işletmeler, vakıflar, kamu kurum kuruluşlarınca Efes’in, İzmir’in, ülkemizin tanıtımı için yapılmaktadır. Etkinlikler genellikle klasik müzik dinletisi, kokteyl, yemek veya tiyatro oyunu olarak gerçekleşmektedir. Yapılan etkinliklerle ilgili bugüne kadar turizm meslek kuruluşları, işletmeler, katılımcılar, ziyaretçiler daima olumlu görüş ve takdir bildirmişlerdir.”

‘Ücreti ödendi’

Twitter’da paylaşılan fotoğrafların 27 Haziran 2017’de Sea Song Tours tarafından Celsus Kütüphanesi önünde Wind Star Cruise Gemisi ziyaretçileri için düzenlenen yemeğe ait olduğunu aktaran bakanlık, tahsis ücretinin bakanlığa ödendiğini kaydetti.