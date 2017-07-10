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Bakanlık üç yıl önce uyarmış: Rota Yemekçilik’ten hastaneye de ‘bozuk et’ 

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Manisa’daki askerlerin zehirlendiği kışlanın yemek tedarikçisi Rota Yemekçilik’in, 2014’te Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne de ‘renk değiştirmiş, kokmuş ve ekşimiş’ et gönderdiği için Sağlık Bakanlığı tarafından uyarıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre hastanede düzenlenen 7 Ağustos 2014 tarihli tutanakta, iki gün önce gelen dana etlerinde bir gün uygun koşullarda tutulduktan sonra bozulma görüldüğü belirtiliyor.

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Etlerin renk değiştirmiş, kokmuş ve ekşimiş olduğu, bu nedenle kesinlikle yemekte kullanılamayacağı kaydedilen tutanakta, daha önce de aynı firmayla problem yaşandığı, uyarılara rağmen aynı sorunların devam ettiği vurgulanıyor.

Aynı gün tutulan ikinci tutanakta ise, bozuk etlerin iade edildiği Rota Yemekçilik’in yeni etleri getirmediği, bu nedenle yemek menüsünün değiştiği kayıt altına alınıyor.

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