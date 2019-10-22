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Yaramazlara biraz batar!

Bakanlık: Türkiye’de 3 milyon 211 bin hektar alan özel statüyle korunuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de 3 milyon 211 bin hektar alanın Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından özel statülerle korunduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Madison Nickel, Unsplash

Bakanlığın açıklamasına göre, bu yıl ilan edilen alanlarla birlikte 45 milli park, 247 tabiat parkı, 115 tabiat anıtı, 30 tabiatı koruma alanı, 81 yaban hayatı geliştirme sahası, 14 ramsar alanı (sulak alan), 56 ulusal öneme haiz ve 11 mahalli öneme haiz sulak alan olmak üzere toplam 599 alan sahip oldukları bu statülerle korunuyor.

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Söz konusu bölgeler sahip oldukları alan büyüklüğüne göre sıralandığında ilk sırayı yaban hayatı geliştirme sahaları, ikinci sırayı milli parklar, üçüncü sırayı da ulusal öneme haiz sulak alanlar alıyor. Özellikle yaban hayvanlarının ve yaban hayatının korunduğu yaban hayatı geliştirme sahalarında hayvanların yaşam ortamlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

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