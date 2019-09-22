Bakanlıktan Türkiye yazarına: Bilgisizliği tekziple giderilebilecek durumda değil

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye gazetesi Fuat Uğur’un iki yazısının ardından kaleme alınan tekzip metninde, yazara oldukça sert ifadelerle yüklendi.

Uğur, 10 Eylül’de ‘Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ne yapmak istiyor?’, 12 Eylül’de de ‘Bakan Varank cevaplamadı ama bu toplantının sebebi belli’ başlıklı iki yazı kaleme aldı.

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Yazılarda özetle Varank’ın bakanlıkta traktör üreticileriyle bir araya geldiği ancak toplantıya elektrikli traktör üreten Türk markası Derindere’nin davet edilmediği belirtildi. Yazılarda “Anlaşılıyor ki birileri YERLİ VE MİLLÎ yüzde 100 elektrikli traktör için çabalarken arka odalarda başka şeyler olmakta” ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan sert yanıt: Tetikçilik

Bakanlığın 17 Eylül’de gazete gönderdiği ve üç gün içinde tam haliyle yayınlanmasını istediği tekzip metni, Uğur’un 21 Eylül tarihli köşesinde özet halinde yer buldu. Bunun üzerine bakanlık da tekzibin tam halini bugün Twitter hesabından paylaştı.

Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur’un yalan ve iftiralarına yönelik 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca gazeteye gönderilen, 3 gün içinde tam ve eksiksiz yayımlanması gerekirken yayımlanmayan tekzip metni ve ihtarnameyi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.



📎https://t.co/MyJlwfnona Reklam September 22, 2019

Tekzip metninde, söz konusu toplantıyı bakanlığın organize etmediği ve davetli listesini belirlemediği belirtilirken Uğur’un traktör piyasası ve firmalarına dair somut ifadeleri de yalanlandı.

Tekzipte şu bölüm de yer aldı: “Durum böyleyken, Sayın Bakanımızı elektrikli araç projelerini engelliyormuş gibi göstermeye çalışmak sadece Sayın Bakanımıza değil Türkiye Cumhuriyet Devletine ve hükümetin başı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a almış bir iftiradır. Tüm bu bilgiler ışığında eser sahibinin ilgili yazılarının bir hezeyanlar manzumesi olduğu ortadadır. Müfteri olarak tekzibimize özne olan kişinin bilgisizliği maalesef tekzibimizle giderilebilecek durumda da değildir. İzansız ve kesin bir dille kaleme aldığı konu hakkında, ne bakanlıktan bilgi edinme ne de sektör hakkında araştırma yapma zahmetinde bulunmayan yazarın amacının açık bir tetikçilik faaliyeti olduğu aşikârdır.”