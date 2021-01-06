Bakanlık: TSK, anti-demokratik arayışta olanlarla mücadelede kararlıdır

Milli Savunma Bakanlığı, ‘TSK’nın kim olursa olsun anti-demokratik arayışta olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürdüğünü’ bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Bakanlık, gece yarısı internet sitesinden ‘Gündemdeki Tartışmalara İlişkin Açıklama’ başlığıyla yazılı açıklama yayınladı.

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Açıklamada, şöyle dendi: “Millî Savunma Bakanlığı, tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere; her türlü tehdit ve tehlikeye karşı; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, ‘Ölürsem şehit kalırsam gazi’ anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa etmektedir.”

Açıklamada, ‘peygamber ocağı olarak da bilinen’ Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, ‘binlerce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleri’yle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar ve cumhurbaşkanının direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında ve milletin emrinde görevinin başında bulunduğu kaydedildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır.”