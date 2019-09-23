Bakanlık, Thomas Cook iflasından etkilenecek işletmelere destek verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Britanyalı turizm devi Thomas Cook’un iflas etmesi sonrası faaliyetlerinde zarara uğrayacak işletmeler için en kısa sürede ‘Kredi Destek Paketi’ hayata geçirileceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

İngiliz Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), 178 yıldır faliyet gösteren tur operatörü Thomas Cook’un resmen battığını duyurmuş ve şirketin tüm operasyonlarının an itibariyle durdurulduğunu belirtmişti.

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Bakanlığın resmi Twitter adresinden yaptığı açıklamaya göre, Thomas Cook’un Türkiye’de 21 bin 33 konaklamalı misafiri bulunuyor.

Şirketin misafirlerinin konaklamalara ilişkin tüm ödemelerinin ‘İngiltere Kamu Otoritesi’nin güvencesi altında olduğunu ifade eden bakanlık, şirketin misafirlerine ev sahipliği yapan otellerin bu misafirlerden ek ücret talep etmesi veya odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacağını açıkladı.

Thomas Cook’un dünya genelinde şu anda tatilde olan yaklaşık 600 bin müşterisi var.